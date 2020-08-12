وجاء تصريح وزير الصحة الجزائري، خلال لقاء جمعه بالسفير الصيني في الجزائر العاصمة، لي ليانه، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وأجرى الطرفان مباحثات بشأن مدى جاهزية اللقاح لدى المختبرات الصينية، وقال السفير الصيني إنه سيكون جاهزا خلال الفترة "القصيرة القادمة".

وجرى اللقاح بحضور الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، إسماعيل مصباح، ومسؤولين آخرين في قطاع الصحة.

وكانت السلطات الجزائرية، قد أكدت، في وقت سابق، أنها ستكون من أولى الدول التي تقتني لقاحا ضد فيروس كورونا، بمجرد طرحه رسميا.

وسجلت الجزائر أكثر من 32 إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي 1322 منهم، بينما تماثل 25 ألفا 263 مصابا للشفاء إثر تلقي الرعاية الطبية.

ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، تسجيل لقاح يحمل اسم "سبوتنيك 5"، قائلا إن ابنته أخذت جرعة منه، في مسعى إلى الطمأنة بشأن فعاليته.

وقوبل اللقاح الروسي بتشكيك في الدول الغربية، بينما وصلت شركات أميركية وأوروبية إلى مراحل متقدمة في تطوير اللقاح.