وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، طالب الأمين العام السابق لميليشيات حزب الله، في مقطع فيديو مسجل، غير معرف موعد نشره، بمحاكمة حسن نصرالله، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب الله فوق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس النيابي اللبناني.

ولم يكتف الطفيلي بالمطالبة بمحاكمة نصر الله، بل أن يحاكم من بعده المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مشيرا إلى أن الأمن المحلي في بعلبك لا يستطيع أن يتحرك من دون موافقة إيران، وأنه منذ مطلع الألفية الثالثة لم تعد المقاومة اللبنانية مقاومة بل سلاحا يخدم العدو ويدمر العالم العربي.

وقال الطفيلي في الفيديو: "سلاح حزب الله يخدم العدو .. هذا السلاح دمر سوريا والعراق واليمن ولبنان، هذا السلاح فجر بيروت".

وأضاف: "فوق رئيس الجمهورية، أمين عام حزب الله، فوق رئيس المجلس النيابي، أمين عام حزب الله، إذا هو الأساس، هو الذي يجب أن يحاكم، ومن ورائه، خامنئي".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن حزب الله اللبناني سبق له تخزين كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم في دولتين أوروبيتين على الأقل خلال السنوات الماضية، قبل أن يتم اكتشافها ومصادرتها.

وكانت نترات الأمونيوم السبب في الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 160 شخصا وإصابة ما يزيد عن 6 آلاف وتشريد مئات الآلاف.