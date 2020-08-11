وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء الثلاثاء والأربعاء.

وينتخب مجلس الشيوخ في مصر بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين 35 مقعداً لكل منها.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء، الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.