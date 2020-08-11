وقال شكري عقب لقاءه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيروت: "مصر ستكون دائما السند، ونحن متضامنون مع لبنان. إننا مستعدون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ولدينا ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير المرفأ".

وشدد الوزير المصري على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الإنسانية التي خلفها الإنفجار واحتياجات الإعمار.

وقال شكري: "هناك تراكمات سببت الكثير من المعاناة والتحدي، ومن الضروري العمل على الأولويات الخاصة للشعب اللبناني وإعادة الإعمار".

وبشأن المساعدات المصرية، قال شكري: "إننا نكثف الجهود في المجالات كافة، ونوفر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية كالجسر البحري لإعادة الإعمار.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وجه، السبت، بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الشعب اللبناني.

وأكد السيسي "تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان"، و"الاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنته".