وجاءت زيارة قائد الجيش اللبناني لمرفأ بيروت، للاطلاع على سير العمل، كما التقى العماد جوزيف عون، برئيس مجلس إدارة المرفأ، باسم القيسي، وأعضاء مجلس الإدارة.

كما تم إيقاف المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، بعد أيام من إيقاف المدير العام الحالي، بدري الضاهر، وفقا لمراسلة سكاي نيوز عربية.

وأعطت النيابة العامة التمييزية في لبنان، بعد انقضاء 4 أيام على إجراءات التوقيف في ملف انفجار مرفأ بيروت، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، في انتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف، على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعا إلى المحقق العدلي.

وكانت السلطات اللبنانية، قد أعلنت الجمعة، توقيف المدير العام لإدارة الجمارك الحالي، بدري الضاهر، والسابق شفيق مرعي وإبقائهما على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.

يذكر أن السلطات أوقفت أيضا مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ووضعهم جميعا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت إلى 19 شخصا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيق، غسان خوري، قرر أن يبقى مدير عام الجمارك بدري ضاهر في الحجز بعد استجوابه لمدة 5 ساعات الجمعة.

وفي السياق، أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 163 قتيلا، بالإضافة لأكثر من 6 آلاف جريح، فيما تواصل فرق الإنقاذ مسحها تحت الأنقاض بحثا عن عشرات المفقودين.