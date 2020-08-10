وناقش الطرفان خلال الاجتماع الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدما في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة، والتي تتفق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وبيّن السفير الأميركي موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا، مجددا تأكيد رؤية واشنطن عدم وجود لحل عسكري للأزمة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، إن زيارة صالح إلى القاهرة هي بناء على دعوة رسمية أميركية، لافتا إلى أن صالح ناقش مع السفير الأميركي تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أن صالح أكد خلال اللقاء على التوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أن عيوب اتفاق الصخيرات تكمن بالأشخاص الذين أوكلت لهم مهمة التنفيذ.

وأكد الصافي أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، إلى حين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.​