جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم مع وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، في العاصمة السودانية، وفق ما ذكر بيان صادر عن مكتب قمر الدين.

وذكر البيان أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين واشنطن والخرطوم، وأكدا على ضرورة استئناف المرحلة الثالثة من الحوار السوداني-الأميركي في أقرب وقت، والتنسيق والترتيب له عبر القنوات الدبلوماسية.

وقدم قمر الدين خلال اللقاء شرحاً عن جهود الحكومة السودانية في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في إقليم دارفور وكافة مناطق النزاع في البلاد.

وأكد قمر الدين علي كفالة الحريات وحق التعبير السلمى لكافة المواطنين، والعمل على تعزيز حكم القانون وهيبة الدولة.

وتحدث في هذا الإطار، عن قيام الورشة المشتركة المزمع عقدها بين الحكومة وبعثة اليونيتامس بشأن حماية المدنيين.

من ناحية أخري، أبدى وزير الخارجية السوداني المكلف تحفظه على بيان السفارة الأميركية بالخرطوم بشأن التحذيرات الأمنية لرعاياها في الخرطوم.

وأشار قمر الدين في هذا الجانب، إلى التحول الذي حدث في البلاد، والمتمثل في الاستقرار واستتباب الأمن فيها. كما قدم الوزير شرحاً عن سير المفاوضات وموقف السودان بشأن سد النهضة.