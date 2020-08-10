وتتكون الموجة الثالثة من الجسر الجوي المصري من 14 طنا من المساعدات الدوائية، والطحين لدعم المخابز اللبنانية والمساهمة في تعويض الضرر الذي لحق بمخزون لبنان الاستراتيجي من القمح.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وجه، يوم السبت، بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الشعب اللبناني.

وعقب ذلك، أقلعت طائرات نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة وتتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من مصر إلى لبنان.

وأكد الرئيس المصري "تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان"، و"الاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنته".

وخلال اتصال هاتفي قدم السيسي التعزية لنظيره اللبناني ميشال عون، في ضحايا الانفجار الذي أتى على معظم مرافق ميناء بيروت.