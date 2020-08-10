ويظهر الفيديو عروسين شابين خلال ما يبدو أنها لحظة تصوير صورة الزفاف الرسمية، في أحد الأماكن الراقية في بيروت.

وبينما ظهرت العروس مبتسمة للكاميرا حدث فجأة ما استرعى انتباها فتبدلت ملامحها إلى خوف واضح، وراحت للحظات معدودة تتطلع بهلع يمينا ويسارا بحثا عن مصدر الخطر، قبل أن يقع الانفجار الذي أطاح بالعروسين.

وأدت شدة الانفجار إلى ترجرج الكاميرا التي كشفت عن لحظة الدمار، قبل انقطاع الإرسال.

ولم يتضح مصير العروسين، لكن شبكة سكاي نيوز نشرت الفيديو تحت عنوان "ناجون من الانفجار"، مما يشير إلى نجاة الاثنين لحسن الحظ.

واسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 158 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، كما تحدثت وزارة الصحة عن 21 مفقوداً.

وبحسب السلطات، فإن الانفجار نجم عن حريق في مستودع خُزّن فيه 2750 طنّاً من مادّة نيترات الأمونيوم المصادرة من إحدى السفن منذ عام 2013، من دون اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، الأحد، أن "خبراء التفجير الفرنسيين تبين لهم أن انفجار المرفأ خلف حفرة بعمق 43 متراً".

بينما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن قوة الانفجار تعادل زلزالاً شدته 3,3 درجات على مقياس ريختر.