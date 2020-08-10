وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للقتلى، منذ الخميس، إلى 30.

وقال الدفاع المدني "لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13"، لافتا إلى تدمير 66 مرفقا عاما.

وبلغ عدد المنازل التي دمرت كليا 3945 منزلا، منذ الخميس، وفق المصدر نفسه.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) الأحد أن الدفاع المدني أرسل مساعدات بواسطة مروحيات إلى ألفين من عمال تعدين الذهب، حاصرتهم مياه السيول في شرق السودان.

وقالت سونا إن فرق الإغاثة "قدمت دعما غذائيا وطبيا من محاليل ومضادات حيوية وأدوية حيث يقدر عدد المحاصرين بـ2000 بمناطق متفرقة بين منطقة النابع وشلاتين، تلخصت حاجتهم في مياه الشرب والمواد الغذائية".

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان ذكر الأربعاء أن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار.

وقال إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".

إضافة إلى ذلك، انهار سد "بوط" في ولاية النيل الأزرق مما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق ما أفادت السلطات المحلية في وقت سابق.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان، الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.