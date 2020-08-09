وأصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية المختصة لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات على مستوى الجمهورية.

ويهدف القرار لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فورا أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني.

وقال بيان صادر عن وزارة الطيران المدني في مصر إن وزير الطيران أكد أن هذه اللجنة سوف تقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقا لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي للتصدى لأي مخاطر قبل حدوثها بالإضافة إلى حماية جميع العملاء والعاملين بقطاع الطيران المدني.

ويأتي التحرك المصري في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، الثلاثاء الماضي.

وذكر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في المستودع، يعتقد أنها السبب وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما تواصل لجنة خاصة التحقيق في الواقعة.

وخلف انفجار مرفأ بيروت عشرات القتلى وآلاف المصابين ومئات الآلاف من المشردين، فضلا عن خسائر مادية جسيمة في العاصمة اللبنانية.