ورصدت اللقطات منازل بيروت المدمرة والمنكوبة بفعل قوة الانفجار، الأمر الذي أدى إلى تشريد أكثر من 300 ألف شخص، حسب تقديرات حكومية.

وتضررت المنازل والمباني المتواجدة في محيط مرفأ بيروت بشكل كبير، كما تحولت الأحياء إلى "ساحة خردة"، فيما تتواصل أعمال رفع الأنقاض، وسط آمال بالعثور على مزيد من المفقودين الذين يصل عددهم إلى ستين شخصا.

وأسفر الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، عن مقتل 154 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.

وذكر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في المستودع، يعتقد أنها السبب وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما تواصل لجنة خاصة التحقيق في الواقعة.

ويوم الجمعة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن التحقيقات الجارية بشأن انفجار مرفأ بيروت، تبحث في احتمالات عدة، منها الإهمال أو الحادث العرضي أو التدخل الخارجي.

وأضاف أن التحقيق في الانفجار الذي وقع في مستودع يضم مواد شديدة الانفجار يرتكز على ثلاثة مستويات "أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12، والثاني ما إذا كان الانفجار نتج بسبب الإهمال أو حادث قضاء وقدر، والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدى الى وقوع هذا الحادث".