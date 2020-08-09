وقالت وزارة الصحة أمس السبت، إن 21 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار في مرفأ بيروت، الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.

وعاد فريق المهندسين الألمان الذي توجه إلى لبنان للمشاركة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض، عقب انفجار الأسبوع الماضي الذي هز بيروت، بعد الفشل في العثور على ناجين.

وقال يورغ إيغر، الذي ترأس فريق الإنقاذ السريع التابع لوكالة تي إتش دبليو في لبنان، الأحد، إن عددًا من المهندسين المتخصصين سيبقون في بيروت حتى يوم الخميس للمساعدة في تحديد سلامة المباني المتضررة من الانفجار.

وتعد وكالة تي دبليو إف وكالة فيدرالية، لكن معظم عناصرها الذين يشاركون في مهام خارجية، من المتطوعين.