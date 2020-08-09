وذكر مراسلنا أن القصف الإسرائيلي طال نقطتي مراقبة تابعتين لحركة حماس، قرب السياج العازل بين إسرائيل وغزة في منطقة دير البلح.

ولم يبلغ عن سقوط خسائر بشرية أو مادية على الفور.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في وقت سابق سمع صوت إطلاق نار باتجاه أعمال إسرائيلية على السياج الأمني جنوب قطاع غزة".

وأعلن الجيش أنه "تم تعليق الأعمال على السياج وإطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة. بعد ذلك تم إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية هرعت إلى المنطقة دون وقوع إصابات".

ويأتي هذا االتطور بعد يومين من شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على قطاع غزة، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ورغم إرساء هدنة في الأشهر الأخيرة، سجل تبادل متقطّع لإطلاق النار أطلقت خلاله صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، فيما شنت الأخيرة غارات على أهداف لحماس في غزة.