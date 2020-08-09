وطالب بهاء الحريري في تصريحات إلى "سكاي نيوز عربية"، السبت، بلجنة تحقيق دولية في الفاجعة التي ضربت المرفأ الذي كان واقعا تحت سيطرة حزب الله، مثله مثل مطار بيروت، مشيرا إلى أن هذه اللجنة يجب أن تكون تحت سلطة مجلس الأمن وتملك "صلاحيات كاملة".

وأشار النجل الأكبر لرئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري، إلى أن مصداقية المنظومة اللبنانية الحاكمة باتت محل شك بعد كل تلك السنوات من الانهيار، مضيفا: "سمعنا الكثير من الوعود، والوضع لا ينحل.. بل انهيار تام.. ولا مصداقية يمكن الوثوق بها"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، قال بهاء الحريري إنه لم يتوقع أبدا حدوث مثل ذلك الأمر.

واعتبر الحريري أن البلد في حالة انهيار كامل، وإذا ترك هذا الانهيار، فلن نستطيع أن نواجه أنفسنا حين نتقدم في العمر، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه، ورغما عن كل ذلك، مؤمن بقدرات الشعب اللبناني، ويرفض من يدعون بعدم وجود أمل، وذلك بالنظر إلى تاريخ لبنان واللبنانيين.

كما أشار إلى قضية فصل الدين عن السلطة التنفيذية والتشريعية باعتبارها موضوعا "أساسيا"، كي يتقدم لبنان، معتبرا أن المنظومة الحالية "لا يمكن أن تبني بلدا".

وكشف أخيرا أنه لن يترك قضية وطنه أبدا، مؤكدا أنه حريص على خدمة لبنان بدرجة أو بأخرى، ومشيرا إلى أنه لا يتعجل في اتخاذ قراراته.