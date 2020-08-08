وفي كلمة مقتضبة، قال دياب: "بواقعية لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد".

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه غير متمسك بالحكم، مشيرا إلى أن حكومته التزمت في بياناها الوزاري بمطالب الثورة، وأنه لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأشار دياب إلى أن التحقيق حول كارثة المرفأ يجب أن يجيب على أسئلة الناس قبل القضاء والتي تتساءل عن المستفيد من بقاء هذه المواد في مرفأ بيروت؟

ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن لبنان يعيش كارثة كبرى وهو بحاجة للدعم، وأن الأوضاع المعيشية في البلاد لا يمكن تحملها، مشيرا إلى أنه لا يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.

وتتزامن كلمة رئيس الوزراء اللبناني مع عودة آلاف المتظاهرين السبت حاملين أسماء ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت تحت شعار "يوم الحساب"، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الفاجعة التي دمّرت عاصمتهم وحولت مرفأها ساحة خردة.

وردد المحتجون هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، كما رددوا هتاف "ثورة..ثورة". ورفعوا لافتات تقول "ارحلوا .. كلكم قتلة" في إشارة إلى النخب السياسية التي تسيطر على مفاصل البلاد.

وخلال التظاهرات رفع أحد المتظاهرين في وسط بيروت صورة تجمع زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله مع عبارة "أعدموهم"، فيما وضعت منصة شنق خشبية في وسط العاصمة.

ويشعر معظم اللبنانيين، الذين يواجهون صعوبات لإعادة بيوتهم المدمرة إلى حالها، أن الدولة التي يعتبرونها فاسدة خذلتهم مرة أخرى.