وأقلعت طائرة نقل عسكرية ثانية محملة بشحنة مساعدات عاجلة وتتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من مصر إلى لبنان.

وكان الرئيس المصري قد أكد "تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان"، و"الاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنته".

وخلال اتصال هاتفي قدم السيسي التعزية لنظيره اللبناني ميشال عون، في ضحايا الانفجار الذي أتى على معظم مرافق ميناء بيروت.