جاء ذلك خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب نزار نجاريان الذيلقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت.



وقال رئيس حزب الكتائب اللبناني "نحن منتقلون للمواجهة" لإصلاح الدولة.



وأضاف "أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فورا إلى إعادة الأمانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحدعليهم أي أمر".



ولفت الجميل إلى أن الحزب لا يقبل إلا أن يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان، ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة."

ونواب حزب الكتائب الثلاثة هم نديم الجميل، نجل الرئيس بشير الجميل، وإلياس حنكش، بالإضافة إلى رئيس الحزب سامي الجميل.

ويأتي قرار الكتائب بعد مقتل اثنين من كوادر الحزب في انفجار بيروت من بينهم الأول أمين عام الحزب نزار نجاريان وجورج عقيقي.

وكان قد لقي نجاريان، مصرعه متأثرا بإصابات تعرض لها خلال تواجده داخل "البيت المركزي" للحزب، بمنطقة الصيفي وسط بيروت، نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ، وامتدت أضراره لتصل إلى مختلف أنحاء العاصمة اللبنانية.

بينما قضى المسؤول الآخر بالحزب، جورج عقيقي، خلال عمله في مرفأ بيروت.

وتزامنت استقالة نواب الكتائب من البرلمان، مع إعلان النائبة ​بولا يعقوبيان​ عن قرارها بالتنحي عن مقعدها من مجلس النواب​.

كما استبق خطوة حزب الكتائب، النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي، مروان حمادة، وسفيرة لبنان لدى الأردن ترايس شمعون، ووزير الخارجية ناصيف حتي الذي قدم استقالته قبل وقوع الانفجار.

وكان النائب في البرلمان اللبناني ميشال ضاهر قد أعلن فجر السبت، انسحابه من التكتل النيابي الموالي لرئيس البلاد، التيار الوطني الحر، لذات الأسباب.