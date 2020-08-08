وقالت مصادر بمطار القاهرة إن فريق الحجر الصحي قام بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثامين، واستخراج تصاريح الدفن، وتسليمها إلى ذويهم.

وكانت السفارة المصرية في لبنان قد أعلنت عن الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى مصر، وهم: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وتجمع أهالي قرية البضائع التي ينحدر منها الضحايا بمحيط مطار القاهرة الدولي صباح السبت لاستقبال الجثامين تمهيدا لدفنها.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، في مخزن ممتلىء بأطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، ما أسفر عن مقتل 154 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف حالة حتى الآن، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، بأن 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار بيروت.

وفي إطار التحقيقات الجارية للكشف عن أسباب الانفجار، أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، توقيف المدير العام لإدارة الجمارك الحالي، بدري الضاهر، والسابق شفيق مرعي وإبقائهما على ذمة التحقيق.

كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ووضعهم جميعا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت إلى 19 شخصا.