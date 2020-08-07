وقال نقيب الأطباء اللبنانيين، الدكتور شرف أبو شرف، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن 4 مستشفيات في بيروت تضررت بشكل كبير جرّاء الانفجار.

وأضاف: "نحن بحاجة لدعم مادي ومساعدات إنسانية وأدوية. المستشفيات لم يصلها الدعم الخارجي حتى الآن".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الجمعة، أن النظام الصحي الضعيف في لبنان يمثل مشكلة خطيرة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء.

وأشارت الصحة العالمية، إلى نقص في الأسرّة، من جراء الأضرار التي لحقت بالمستشفيات، حسبما نقلت "رويترز".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتزم الإفراج عن 9 ملايين دولار لتلبية احتياجات عاجلة للبنان بعد الانفجار الدامي الذي وقع ببيروت، وتعزيز العمليات في مستشفيات المدينة.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد أعلن الجمعة خلال استقباله وفدا جزائريا طبيا أتى إلى لبنان للمساهمة في عمليات الإنقاذ، أن عدد ضحايا انفجار بيروت ارتفع إلى 154، وأن عشرين في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا إلى الاستشفاء.

وأوضح حسن أن عدد الحالات الحرجة هو 120، لافتا إلى أن "الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة".