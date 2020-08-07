وأعرب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد عن تضامن الجزائر مع لبنان في محنته، مؤكدا وقوف الجزائريين مع اللبنانيين في السراء والضراء.

وقال جراد: "منذ سماعنا لهذا الخبر المؤلم، قرر رئيس الجمهورية بالتنسيق مع أخيه الرئيس ميشال عون، تقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق للمساهمة في التخفيف من آلامه"، مضيفا أن هذه المبادرة من الدولة الجزائرية بمساهمة الهلال الأحمر الجزائري "تؤكد مرة أخرى وقوف الجزائر مع كل إخوانها العرب في أوقات الشدة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتتكون البعثة الجزائرية من فريق من رجال الحماية المدنية مشكلا من 20 طبيبا وعون شبه طبي مختص في طب الكوارث، و15 تقنيا.

ويضاف إلى ذلك فريق طبي مكوّن من 12 طبيبا مختصا في الجراحة والإنعاش، وطاقم من خمسة مسعفين من الهلال الأحمر الجزائري.

وتتضمن المساعدات الموجهة للبنان، موادا غذائية وأدوية وعتادا طبيا وصيدلانيا وأسرة وأغطية وخيم.

وإلى جانب هذه الطائرات الأربع، ستبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الانفجار.

ووقع الانفجار الدامي، وفق السلطات، في مستودع خزّن فيه 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم سمادا زراعيا، كما يمكن أن تستخدم في صنع المتفجرات.

وأدى الحادث إلى مقتل أكثر من 149 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف، فيما تواصل السلطات البحث عن مفقودين.