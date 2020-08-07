وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في عدد من البركسات تستخدم كمكاتب إدارية في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات.

وقال المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغا في تمام الساعة 19:27 من مساء الخميس عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.

وأضاف "فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق والسلالم والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية".

وأكد الدفاع المدني السعودي أن مكان الحريق كان خاليا من الموظفين.