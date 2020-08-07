وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر حتى الخميس بلغ 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تماثلت للشفاء و4951 حالة وفاة.

ومع تخفيفها قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنتيجة سلبية.

وشدد القرار على أن تحليل الكشف عن فيروس كورونا يجب أن يتم قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

واستثنى رئيس الوزراء المصري من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح.