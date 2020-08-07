وشدد القرار على أن تحليل الكشف عن فيروس كورونا يجب أن يتم قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

واستثنى رئيس الوزراء المصري من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح.

ويحظر نقل المستثنين سواء براً أو بحراً أو جواً من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل "بي سي آر" (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

كما يحظر نقل السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفي إجراء تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

ويأتي ذلك في إطار الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة إلى المحافظات السياحية الساحلية.

وشدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة توقيع غرامات وتدابير ضد أي شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية السابقة، وكذلك الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار، والمعدة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.