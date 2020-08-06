وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية بالقائمة السوداء، شركة "الوفاق"، إضافة إلى ثلاثة أشخاص ليبيين، وسفينة تحمل اسم "المرايا".

ومن بين الذين شملتهم العقوبات الأميركية، فيصل الوادي المقيم في مالطا، وهو من مواليد 15 ديسمبر 1978.

كما أدرجت الوزارة الأميركية نور الدين ميلود مصباح، الذي يتنقل بين قبرص وطرابلس، في قائمة العقوبات، وهو من مواليد الثاني من سبتمبر 1974.

أما الشخص الأخير المشمول بالعقوبات فهو مصباح محمد وادي، وهو من مواليد 12 يوليو 1993، ويعيش في ليبيا.