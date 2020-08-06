وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إنه تم خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، تكليف ولد بلال بتنسيق العمل الحكومي.



وطلب الوزير الأول المعين من أعضاء الحكومة مواصلة أعمالهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقالت تقارير إعلامية إن ولد بلال الذي يتحدر من منطقة كرمسين (امبلل) جنوب غربي موريتانيا، درس الهندسة.

وبدأ رئيس الوزراء المكلف مساره المهني عام 1991 منسقا جهويا للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة "الغذاء مقابل العمل" في ولاية لعصابة، قبل أن يصبح عام 1993 رئيسا لمصلحة الدراسات والبرمجة بإدارة دعم التنمية بمفوضية الأمن الغذائي، وعين عام 2000 مديرا مساعدا بمفوضية الأمن الغذائي مكلفا بمحاربة الفقر.

وفي عام 2001 عمل خبيرا استشاريا في وكالة التنمية الحضرية، قبل أن يصبح عام 2002 مدير البنى التحتية بنفس الوكالة، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى دخوله الحكومة عام 2007 وزيرا للتجهيز والإعمار والاستصلاح الترابي، ليعمل في حكومة الزين ولد زيدان خلال حكم الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وخلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عين ولد بلال مديرا للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) لفترة قصيرة.