وأوردت "وام" أن المساعدات جاءت بمكرمة من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتوجيهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واشتملت المساعدات على 12 طنا من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص "كوفيد 19"، وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 الآف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية للقيام بمهامهم وتعزز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وشددت "وام" على أن المساعدات المتعلقة بمكافحة كورونا تأتي في "إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية، كما تأتي ضمن سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة كوفيد 19".

يذكر أن الإمارات قدمت مساعدات طبية لمكافحة وباء كورونا لـ 92 دولة عبر تقديم قرابة 1250 طنا والتي مكنت أكثر من 1.2 مليون من الفرق الطبية والخطوط الأمامية للقيام بمهامهم اليومية.

وكانت الدولة قدمت، الأربعاء، مساعدات إنسانية عاجلة تقدر بـ30 طنا للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تتضمن أدوية ومعدات الطبية، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى.