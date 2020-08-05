وذكر منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة معاذ المرابط، في تصريحه الصحفي الأسبوعي "من الناحية الوبائية فلا معنى لارتداء الكمامة داخل سيارتك الخاصة إذا كنت وحيدا أو إذا كنت رفقة عائلة تعيش معها بشكل يومي".

لكن المرابط عاد ليشدد على أن القانون يلزم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة أو لدى الاختلاط بآخرين.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين، كل حسب موقعه، ضرورة احترام تعليمات السلطات الصحية، مؤكدة أن تدابير الوقاية تبقى الحل الوحيد للحماية من كورونا في ظل عدم وجود أي لقاح اليوم أو في الوقت القريب.

وكانت السلطات المغربية فرضت ارتداء الكمامة على الجميع خارج البيت، إلا أن ارتداءها داخل السيارات الخاصة خلق جدلا في صفوف المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية أن من يتنقلون خارج بيوتهم مطالبون بارتداء الكمامة، موضحة أن "من يخالفون هذا القرار يعرضون أنفسهم لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر و3 أشهر، وبغرامة بين 30 و130 دولارا، أو بإحدى العقوبتين".

يشار إلى أن المغرب سجل أكثر من 27 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 417 حالة وفاة، أما الحالات التي تماثلت للشفاء فبلغت 19629.