وترصد اللقطات التي بثتها وكالة "رويترز"، شكل المرفأ قبل الانفجار وبعده، ليكشف عن هول الدمار الذي لحق بمرافقه وآلياته وكل محتوياته.

وكان محافظ بيروت مروان عبود قدر حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمدينة من جراء الانفجار بمبلغ يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

وقال عبود، إن الانفجار شرّد نحو 300 ألف من سكان بيروت، كما أوضح أن نصف المدينة قد تضرر من الحادث.

والأربعاء تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بأن التحقيق في الانفجار سيكشف ملابسات ما حدث في أقرب وقت ممكن، واعدا بالكشف عن النتائج بشفافية.

وفي خطاب بثته محطات التلفزيون في بداية جلسة للحكومة، ناشد عون دول العالم الإسراع في تقديم المساعدة للبنان الذي يعاني بالفعل متاعب اقتصادية جمة.

فيما اعتبر زعيم تيار المستقبل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، أن العاصمة بيروت "قُتلت بالأمس"، محملا "العهد الحاكم" مسؤولية تداعيات الانفجار.

وجاءت تصريحات الحريري المقتضبة لدى تفقده مسجد محمد الأمين، وسط بيروت، وهو أحد المرافق التي تضررت بشدة من جراء الانفجار.

وقال الحريري لـ"سكاي نيوز عربية": "العهد الحاكم يتحمل تداعيات انفجار بيروت. بيروت قتلت بالأمس".

وأضاف أن التضامن الذي أبداه اللبنانيون "لا يعني ألا تكون هناك محاسبة وتحمل مسؤولية" من جانب المقصرين.