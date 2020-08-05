ويظهر الفيديو حمل الشخص، الذي قالت تقارير إعلامية إنه من ضمن متطوعي الدفاع المدني، وإخراجه من تحت الأنقاض، وسط تصفيقات وزغاريد المواطنين.

وما تزال السلطات تعمل على البحث عن المفقودين في مكان الانفجار، الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.

وقال وزير الصحة اللبناني حسن حمد إن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وذكر حمد لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أن "عدد الضحايا يتزايد. حتى الآن هناك حوالي 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات".

وأضاف حمد أن "هناك حوالي 4 آلاف جريح، والكثير من الجرحى لا يزالون من دون علاج لعدم وجود قدرة استيعابية لدى المستشفيات القريبة أو البعيدة من العاصمة، التي امتلأت بالمصابين".

وفي وقت سابق، أوصى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بإعلان بيروت مدينة منكوبة في أعقاب الانفجار الهائل، وأعلن حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.