وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: "نُكس العلم اللبناني عند مدخل قصر بعبدا، وعند مدخل السرايا الحكومية، حدادا على شهداء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت".

وذكرت الوكالة أن الرئيس اللبناني ميشال عون تفقد موقع الانفجار، الذي أدى إلى مقتل 100 شخص على الأقل، وتسبب بإصابة 4 آلاف آخرين، وتدمير مئات المباني في محيطه وعلى بعد كيلومترات عدة.

وخصص مجلس الوزراء اللبناني أرقام حسابات بعملات مختلفة في مصرف لبنان لمساعدة المتضررين في مدينة بيروت، التي أعلنت عنها الدولة "مدينة منكوبة".

وبدأت المساعدات الدولية تتدفق على لبنان للتخفيف من آثار الانفجار، بعدما طالب رئيس الوزراء حسان دياب، في خطاب متلفز، الثلاثاء "الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان، أن تقف إلى جانب لبنان"، متوعدا المسؤولين عن الحادث.