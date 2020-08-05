وقدم السيسي التعزية لنظيره اللبناني ميشال عون، في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة الآلاف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن السيسي أعرب خلال إتصال هاتفي أجراه مع عون، الأربعاء، عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

ووقع انفجاران هائلان مساء الثلاثاء في مرفأ بيروت، مصدرهما مخزن لمادة نترات الأمونيوم.

وأدى الانفجاران إلى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة نحو 4 آلاف وفقدان آخرين، وفقا لأحدث إحصاءات رسمية صادرة عن الحكومة اللبنانية، فضلا عن دمار هائل امتد إلى عدة كيلومترات.