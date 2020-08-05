وكان راهب يقيم قداسا داخل كنيسة مار مارون في منطقة الدورة، إحدى ضواحي شمال شرقي بيروت، عندما وقع الانفجار في مرفأ المدينة وامتد إلى الكنيسة التي اهتزت أركانها.

ويظهر الفيديو انقطاعا في التيار الكهربائي داخل الكنيسة من جراء الانفجار الأول، حيث استمر الراهب في أداء الطقوس، قبل أن يحدث انفجار ثان أقوى، يؤدي إلى سقوط أجزاء من السقف.

وبينما كان الراهب يحاول الهرب من شدة الانفجار، تساقطت عليه أجزاء من سقف الكنيسة، لكن لم يعرف مصيره حتى الآن، كما لم يعرف ما إذا كان هناك مصلين داخلها أم لا.

وأدى الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت إلى مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة ما يقرب من 4 آلاف آخرين، وتسبب بأضرار جسيمة في المباني امتدت كيلومترات عدة.

وأعلن لبنان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وشكل لجنة للتحقيق في الحادث على أن تقدم نتائجها خلال 5 أيام، كما أعلن على حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام.