وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبرين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بانزعاج شديد بسبب تصاعد حدة النزاع في ليبيا.

وكشف أوبرين أن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع عدة قادة في العالم بشأن ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية وإنه من الواضح "عدم وجود طرف منتصر".

وقال إن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع تمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية.

وحث أوبرين على تطبيق حل بغير استخدام السلاح لسرت والجفرة، ودعا إلى السماح للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باستئناف العمل.

كما دعا إلى احترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، وإبرام وقف لإطلاق النار عبر محادثات تقودها الأمم المتحدة.