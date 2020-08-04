وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، مساء الثلاثاء، للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي: "يبدو أن انفجار بيروت ناجم عن حادث ولا سبب لدي لعدم تصديق الأنباء الواردة من بيروت عن أنه عرضي".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن تل أبيب عرضت تقديم مساعدات إنسانية وطبية إلى لبنان عبر القنوات الدولية، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت مصادر سياسية مطلعة في إسرائيل قد نفت في وقت سابق أي صلة للبلاد بالانفجار، الذي يأتي في ظل توتر بين لبنان والدولة العبرية.

وعادة ما يقصد بـ"المصادر السياسية المطلعة" في إسرائيل مكتب رئيس الحكومة، وتستخدم هذه الصيغة عندما لا تريد إسرائيل الإدلاء بتصريح رسمي.

وقال مراسل "سكاي نيوز" في إسرائيل إنه حاول الاتصال بمصادر سياسية وأمنية للتعليق على الانفجار في بيروت، وكان ردها ألا تعليق لديها، فيما لم توجه السلطات اللبنانية أي اتهام رسمي إلى تل أبيب.