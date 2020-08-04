ويظهر في الفيديو الأب وهو يحاول احتضان ابنه لحمايته من أي انهيار محتمل للسقف أو للمبنى بأكمله، جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وأدى إلى وقوع أضرار مادية في مختلف أنحاء العاصمة اللبنانية.

ويقوم الأب بحمل طفله، والتحرك به في مختلف أنحاء الغرفة، في محاولة لإيجاد مكان آمن للاحتماء، ليقرر أخيرا الاختباء تحت طاولة موجودة.

ويمكن سماع صوت الأب في الفيديو والذعر يسيطر عليه.

وأثار الفيديو موجة تعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الأب، وغيره من المواطنين اللبنانيين الذين عاشوا يوما داميا.

وذكرت حصيلة أولية لـوزارة الصحة اللبنانية أن الانفجار أسفر عن وقوع 30 قتيلا على الأقل، ونحو 3 آلاف جريح.