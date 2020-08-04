وأوضح مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، أن نزار نجاريان توفي متأثرا بإصابات تعرض لها خلال تواجده في بيت الكتائب المركزي بالصيفي، نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وامتدت أضراره لتصل إلى مختلف أنحاء العاصمة اللبنانية.

وهز انفجار ضخم، عصر الثلاثاء، مرفأ بيروت، مما أدى إلى سقوط 10 قتلى على الأقل فضلا عن عدد كبير من الجرحى، وخسائر مادية هائلة في الميناء ومناطق شتى في العاصمة اللبنانية، في حادث لم تشهده منذ سنوات.

وقالت مراسلتنا إن انفجار كبيرا هز بيروت وبعد ثوان معدودة دوى انفجار آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى تطاير الزجاج في العديد في مناطق العاصمة اللبنانية، ليتبين أن الحادث وقع في المرفأ.

وبدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "عدد الإصابات لا يحصى وأن فرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات".