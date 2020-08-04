ولم تقدم مكناني أي تفاصيل بشأن سبب الانفجار.

وأضافت أنه تم إطلاع ترامب على حادث بيروت، وأضافت "نصلي من أجل سلامة اللبنانيين، وتراقب الوضع عن كثب".

في وقت سابق، ذكر مكتب القيادة الوسطى في الجيش الأميركي بالبنتاغون إنه قلق حيال وقوع خسائر بشرية كبيرة في انفجار بيروت ونتابع التقارير.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تبدي استعدادها لتقديم المساعدة للسلطات اللبنانية

وأضافت أنه" لا معلومات لدينا عن سبب الانفجار"، داعية رعاياها في بيروت إلى الالتزام بتوجيهات السلطات اللبنانية.

وقالت إنها تعمل مع السلطات اللبنانية لمعرفة ما إذا كان هناك أي مواطن أميركي قد تعرض إلى أذى في الانفجار.

وكان انفجارا وقعا في مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر هائلة في الميناء وفي مناطق عديدة من العاصمة اللبنانية.