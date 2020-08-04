ووثق مواطنون بكاميرات هواتفهم المحمولة الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، وشوهد من مناطق مختلفة من العاصمة اللبنانية، نظرا لضخامته.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة الانفجار الضخم، وتصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة الدخان من مكان الموقع، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر مع اهتزاز الأرض في المناطق المحيطة به.