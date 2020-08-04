وقالت مراسلتنا إن انفجار كبيرا هز بيروت وبعد ثوان معدودة دوى انفجار آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى تطاير الزجاج في العديد في مناطق العاصمة اللبنانية، ليتبين أن الحادث وقع في المرفأ.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجارين وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.

وبدا من الصور أن هناك انفجارا كبيرا في الميناء، تبعه انفجار أضخم هز العاصمة اللبنانية.

إصابات لا تحصى

وقال مصدر أمني وآخر طبي لوكالة "رويترز" إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت.

وصرح وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، لقناة تلفزيونية محلية إن أعداد الإصابات مرتفعة جدا.

وبدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "عدد الإصابات لا يحصى وأن فرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات".

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بسقوط عشرات الجرحى في الميناء.

فقدان 10 إطفائيين

وقال محافظ بيروت، مروان عبود، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، إن هناك حريقا شب في الميناء.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تلقت بلاغا عن حريق في الميناء، فهرعت إلى المكان، وهناك اختفت آثار 10 من هؤلاء بعد الانفجار.

وقال إن رجال الإطفاء ينتمون إلى فوج الإطفاء الخاص ببلدية بيروت، مشيرا إلى أن العمل جار للبحث عنهم.

وتحدث عن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

وقال إن سكان العاصمة اللبنانية نقلوا مصابين بسيارتهم إلى المستشفيات بعيد وقوع الانفجار وقبل وصول سيارات الإسعاف.

روايات متضاربة

وسارعت السلطات اللبنانية، عبر الوكالة الرسمية، إلى الإعلان عن أن الحادث ناجم عن مفرقعات كانت موجودة إحدى مخازن الميناء (العنبر رقم 12) ، لكن الأمر قوبل بشتكيك كبير، بسبب شدة الانفجار.

لكن في وقت لاحق، تضارب روايات المسؤولين اللبنانيين.

وقال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إن الانفجار وقع في حاوية تمت مصادرتها داخل مخزن بمرفأ منذ سنوات.

ولم يدل بأي تفاصيل بشأن الحاوية، ونوع المادة التي أدت إلى الانفجار.

وأضاف إبراهيم خلال تصريح مقتضب بأن المطلوب إخلاء القتلى والجرحى من المكان، وقال إن لا معلومات لديه عن أعداد هؤلاء.

ومن ناحيته، قال مدير الجمارك، بدري ضاهر، أن الحادث ناجم عن انفجار عنبر كيماويات في الميناء.

وأضاف أن الانفجار ناجم عن حاوية تحتوي على "نترات الأمونيوم"، وهذه مادة قابلة للانفجار، تم احتجزها وتفريغها بمستودع خاص بالكيماويات في مرفأ بيروت.

وأوضح ضاهر أن الحاوية كانت "محتجزة قضائيا، بسبب خلاف قضائي بين المستود والشركة الناقلة، وتم احتجازها لصاح دعوى خاصة، وليست عامة".

وكان المرفأ مقفلا خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب فيروس كوورنا، واليوم فقط عاد إلى العمل.

ورصد مراسلتنا أضرارا كبيرة في الميناء، حيث لا تزال النيران مشتعلة في بعض أرجائه حتى حل الظلام، فيما أصبحت بعض مرافقه ركاما.

وعملت قوات الأمن والجيش اللبنانيين على إبعاد الأشخاص الذين توافدوا على الميناء، تحسبا من حدوث انفجارات أخرى في المكان.

ويأتي الانفجار قبل ثلاثة أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.