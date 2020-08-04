ولا تزال الجزائر تسجل مئات الإصابات الجديدة يوميا، لكن الحكومة تقول إن الوضع استقر.

وأمر الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح المساجد والشواطئ، بحسب بيان أعلنه التلفزيون الحكومي.

وسيبدأ الأمر بالمساجد الكبيرة في المدن الكبرى، حيث ستكون هناك حاجة لارتداء أقنعة وجه وإجراءات تباعد اجتماعي.

وسجلت الجزائر 507 إصابة جديدة الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لما مجموعه 31 ألف إصابة.

ورصدت البلاد ثالث أكبر عدد وفيات بالفيروس في أفريقيا، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، مع تأكيد وفاة 1239 حتى يوم الإثنين.