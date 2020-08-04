وغرد حساب مجلس الأمة، نقلا عن رئيس الوزراء الكويتي، قوله: "أطمئن المجلس عن صحة صاحب السمو. هناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبا".

والاثنين، أصدر رئيس مجلس الوزراء أيضا تصريحات طمأن فيها الحكومة على استقرار صحة أمير الكويت.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن أمير الكويت أجرى عملية جراحية "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

وكان أمر أميري قد صدر بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.