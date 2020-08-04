وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن الأهداف المستهدفة شملت مواقع استطلاع، ومدافع مضادة للطائرات، ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري.

واعتبر البيان الغارات ردًا على عملية زرع عبوات ناسفة تم احباطها أمس في جنوب هضبة الجولان.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعتبر "النظام السوري" مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه، وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة دولة إسرائيل، على حد قوله.

وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة "نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر" في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، وفي مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق.