وأشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أن القرار يشمل القادمين بشكل مباشر من تلك الدول، أو عن طريق دول أخرى غير محظورة، ما لم يقيموا خارج الدول المحظورة مدة (14) يوماً على الأقل.

وتشمل قائمة الدول التي أدرجتها هيئة الطيران المدني كل من: الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتينيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفو.

كما جدد مجلس الوزراء الكويتي دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد المجلس على كافة المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج بضرورة تفعيل التأمين الصحي (تأمين السفر) شريطة أن يغطي تكاليف العلاج بالخارج في حال التعرض للإصابات أو الحوادث.

كما تقضي التعليمات بالطلب من المواطن الكويتي القادم إلى البلاد من أي وجهة تقديم شهادة فحص المسحة (PCR) قبل 72 ساعة كحد أقصى من موعد وصوله إلى دولة الكويت، مع الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي لمدة (14) يوماً.