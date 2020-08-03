ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر في السلطات المحلية قوله "تم العثور على 7 جثث لمواطنين أفارقة بينهم 5 نساء لفظها البحر" في ساحل طرفاية على المحيط الأطلسي، يرجح أنهم كانوا يقصدون جزر الكناري الإسبانية.

وتعد سواحل المغرب الجنوبية منطلقا لمحاولات الهجرة نحو هذه الجزر التي تبعد حوالى 100 كيلومتر في المحيط الأطلسي.

وأشار المصدر أيضا إلى أن السلطات أوقفت في المنطقة نفسها 40 مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 12 امرأة.

وأخضع الموقوفون لعزل صحي في انتظار نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت لهم، بحسب المصدر الذي لفت إلى فتح تحقيق حول هذه القضية.

وتظل السواحل المتوسطية شمال المغرب المنطلق الرئيسي لقوارب المهاجرين نحو جنوب اسبانيا على بعد كيلومترات قليلة. ويستقلها غالبا مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك مهاجرون مغاربة.

وأحبطت السلطات المغربية العام الماضي نحو 74 ألف محاولة للهجرة باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية.