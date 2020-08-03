ودعا وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الأطباء والممرضين وكافة موظفي القطاع الموجودين في عطلة، إلى العودة للعمل في كافة مناطق البلاد.

وأوضح آيت الطالب أن اتخاذ هذا القرار ناجم عن تزايد مطرد في عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، خلال عيد الأضحى.

وأكد القرار الوزاري أن الهدف هو "ضمان استمرار أداء المنظومة الصحية لواجباتها وتأمين الخدمات الصحية التي تقدمها".

ونصّ القرار على تعليق الإجازات ابتداء من 03 أغسطس الجاري حتى إشعار آخر، وذلك لـ"ضرورة المصلحة".

وكشفت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 522 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و475 حالة شفاء، و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى أكثر من 25537 حالة، توفي 382 منهم، بينما تعافى 18 ألفا و453.

وتخشى السلطات الصحية في المغرب، إنهاك الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتتجه المملكة إلى اعتماد بروتوكول علاجي جديد في أزمة كورونا، من خلال الإبقاء على الحالات الحرجة داخل المستشفيات، مع إرسال الحالات المستقرة إلى البيوت حتى تخضع للعلاج والعزل.