وذكر بيان: "قامت قوة خاصة نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري برصد خلية تضم عدد من المخربين وهي تزرع العبوات الناسفة بالقرب من السياح الحدودي".

وأضاف "قامت القوة العسكرية إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من 4 مخربين وأصابتهم".

وتابع: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. تبقى قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يحمل الجيش السوري مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيه، وأنه "لن يسمح بالمساس بسيادة دولة إسرائيل".