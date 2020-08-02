وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أشار الكاتب العام للنقابة الجهوية لأمن المطار، أنيس الورتاني، إلى أنه يمكن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة في مطار تونس قرطاج الدولي إلى مطارات آخرى في تونس.

وحذر المتحدث من أن يتحول المطار إلى مصدر خطر على البلاد، مؤكدا أن الأمر غير عادي وينبئ بالخطر.

ودعت النقابة، إلى وضع بروتوكول صحي جديد يتماشى مع الوباء في العالم تحت إشراف وزارة الصحة.

وشدّدت على أن الوضع بالمطار أصبح خطيرا بعد تفشي العدوى في صفوف المستخدمين الذين أصبحوا بدورهم مصدر عدوى.

والأربعاء، قال آمر مطار تونس قرطاج الدولي، ناجي زيتون، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن 10 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، لافتا إلى أنهم يعملون في القسم الخاص بخدمات الكراسي المتحركة بالمطار.

وكانت تونس قد أعلنت عن استئناف موسم السياحة من جديد بفتح حدودها البرية والبحرية والجوية للمرة الأولى في 27 يونيو بعد إعلانها سيطرتها على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشادت المنظمة العالمية للسياحة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالبروتوكول الصحي التونسي الذي أعدته وزارة السياحة والصناعات التقليدية من أجل ضمان سلامة العاملين في القطاع والوافدين في علاقة بفيروس كورونا، حيث قامت المنظمة بالترويج لتونس كوجهة سياحية آمنة.

يذكر أن إيرادات السياحة في تونس هبطت نحو 50 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع إيرادات العام الماضي مع بقاء الفنادق والمنتجعات التونسية خاوية بسبب إجراءات العزل العام وإغلاق الحدود التي فرضتها السلطات للحد من تفشي الفيروس.