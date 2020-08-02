وقال المتحدث العسكري باسم القيادة المشتركة لوكالة الأنباء العراقية: إن "عصابات داعش الإرهابية ومن خلال خلاياها المتنقلة وبعض الحواضن تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة، وظرف البلد الصحي المتمثل بجائحة كورونا لتنفيذ عمليات إرهابية لاسيما في المناطق الصحراوية".

وأضاف: "عصابات داعش تعتقد بأن عملياتها الإرهابية ستضع لها وجودا وستؤثر على الوضع الأمني في البلاد".

ولفت إلى أن "هناك استراتيجية جديدة مبنية على الأسس الاستخبارية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الأمني لملاحقة الخلايا الإرهابية".

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أن "جميع الوكالات الاستخبارية التابعة للأجهزة الأمنية تعمل على تكثيف الجهود، لملاحقة فلول داعش".

وأكدت أن "التحالف الدولي بدوره يقوم بتزويد القوات الأمنية بالمعلومات الاستخبارية وكذلك الاستطلاع الجوي، وفي بعض الأحيان تنفيذ ضربات بناء على طلب من قيادة العمليات المشتركة، للإسهام في محاربة بقايا داعش، وتزويد الوحدات العسكرية بكاميرات حرارية لمراقبة ومتابعة العناصر الإرهابية".