وقالت المصادر إن الموظفين يخشون تفشي عدوى وباء "كوفيد-19" وخروجها من أسوار المطار، لتطال عائلاتهم.

وخصصت الجهات المختصة فريقا طبيا للوقوف على حقيقة الوضع، ولعقد جلسة طارئة بحثا عن حلول عاجلة لاحتواء الأزمة.

والأربعاء، قال آمر مطار تونس قرطاج الدولي، ناجي زيتون، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن 10 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، لافتا إلى أنهم يعملون في القسم الخاص بخدمات الكراسي المتحركة بالمطار.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت مساء الجمعة، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1535 حالة مؤكدة.